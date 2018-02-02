Мошенник разбогател на имени основателя Ethereum

Мошенник используя имя основателя Ethereum Виталика Бутерина в Twitter предложил всем желающим увеличить их средства в 10 раз. В его сообщении отмечалось, что для получения по 2 Ethereum необходимо было выслать на его кошелек 0,2 Ethereum.
Несколько десятков пользователей поверили мошеннику. За шесть часов на его кошелек поступило около 6 Ethereum, которые стоят почти 6000 долларов США, передает Bitexpert.
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Мошенник уже вывел основную сумму с данного счета.
Стоит отметить, что аккаунт мошенника в Twitter от настоящей странички Виталика Бутерина отличается адресом «VitalickButter» и количеством подписчиков.
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