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НБУ: убытки от махинаций с банковскими карточками достигли почти 164 млн грн

НБУ: убытки от махинаций с банковскими карточками достигли почти 164 млн грн

В Нацбанке подсчитали, что из каждого миллиона виртуальных гривен 77 идут в руки мошенников.

В 2016 году это было 110 гривен.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В ведомстве отмечают, что количество мошеннических операций постепенно снижается. Но появляются новые способы обмануть владельцев карт.

Отметим, по мнению директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем “ЕМА” Александра Карпова, наиболее безопасным способом использования платежной карты в Украине являются расчеты в торговых сетях.

“Наиболее безопасный способ использования платежной карты в Украине – в торговых сетях. Только в 2% случаев могут возникнуть проблемы, используя карту в торговле. Три года назад этот показатель составлял 12%”, – ранее сказал Карпов.

По материалам ТСН
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