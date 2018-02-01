НБУ: убытки от махинаций с банковскими карточками достигли почти 164 млн грн

В Нацбанке подсчитали, что из каждого миллиона виртуальных гривен 77 идут в руки мошенников.
В 2016 году это было 110 гривен.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
В ведомстве отмечают, что количество мошеннических операций постепенно снижается. Но появляются новые способы обмануть владельцев карт.
Отметим, по мнению директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем “ЕМА” Александра Карпова, наиболее безопасным способом использования платежной карты в Украине являются расчеты в торговых сетях.
“Наиболее безопасный способ использования платежной карты в Украине – в торговых сетях. Только в 2% случаев могут возникнуть проблемы, используя карту в торговле. Три года назад этот показатель составлял 12%”, – ранее сказал Карпов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
СБУ и ГПУ разоблачили механизм финансирования с помощью криптовалюты террористических организаций "ДНР/ЛНР"Вчера, 16:15 - 1015 16
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 3338 13
Кличко ответил на отказ Starbucks работать в УкраинеВчера, 10:15 - 5390 13
Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитикаВчера, 08:00 - 6410 12
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 1756 9
Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитикаВчера, 08:00 - 6410 12
Кличко ответил на отказ Starbucks работать в УкраинеВчера, 10:15 - 5390 13
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 3338 13
Под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок (фото)Вчера, 20:15 - 3040
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 2840 9
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Вчера, 15:10 - 1051
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеПозавчера, 15:10 - 565
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1635 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4114
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1566
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів