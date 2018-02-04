Eco Marine оснастит грузовые суда солнечными парусами

Японская компания Eco Marine обещает оснастить грузовые корабли универсальными парусами. Они позволят сразу использовать и энергию ветра, и энергию солнца, пишет Clean Technica. Они смогут обеспечивать корабль энергией, например, в порту или помочь двигателям во время плавания, выполняя роль обычных парусов.

Компания хочет объединить паруса с солнечными батареями. Сети из таких жестких солнечных парусов, по планам компании, будут устанавливаться на грузовые корабли. Они будут синхронизироваться с бортовыми хранилищами энергии и системами ее распределения. Ожидается, что это снизит издержки на грузоперевозки.

В течение 2018 года компания будет проводить тесты и делать расчеты, чтобы подтвердить экономическую целесообразность своего решения. В рамках таких тестов паруса установят на несколько балкеров — специальных кораблей, предназначенных для перевозки грузов насыпью, например, зерна, руды, угля. Эти тесты дадут понять, сколько энергии движения можно получить из таких парусов и какое эффективное количество солнечных панелей можно на них разместить. После этого будет выбран уже один грузовой корабль, который полностью оборудуют этой системой и подвергнут испытаниям длительностью 12-18 месяцев.

Прибрежные и океанские грузовые суда являются значительными источниками глобальных выбросов CO2. В компании считают, что инициативы по уменьшению их влияния на окружающую среду будут приветствоваться и обществом, и инвесторами. За пределами территориальных вод судоходство практически не регулируются, что позволяет легко игнорировать правительственные директивы и политику в области ограничения выбросов. Но пока переход на возобновляемую энергию для судоходных компаний не выгоден, они не станут ничего менять. Поэтому Eco Marine хочет сделать солнечные паруса не только экологической инициативой, но и экономически выгодным решением.