Вопреки ожиданиям Falcon 9 выдержала посадку на воду

SpaceX вновь запустила ранее летавшую ракету Falcon 9. Полезным грузом выступил спутник GovSat-1, которым будет пользоваться правительство Люксембурга и европейский кабельный оператор SES. Особенностью этого запуска стало испытание новой системы приземления. Причем ракета садилась не на платформу, а прямо на воду в открытом океане. Удивительно, что космический аппарат при этом уцелел.

В ходе нынешнего полета тестировалась новая система приземления, которая использует при посадке три двигателя и имеет увеличенную мощность. Она должна обеспечить более эффективную и безопасную посадку. Так как это было первое испытание новой системы, Илон Маск не решился подвергать опасности посадочную платформу, предполагает Verge. Поскольку эта Falcon 9 уже не раз летала, то в компании решили, что ее затопление не станет большой бедой — важнее испытать посадочную систему.

Она была испытана при посадке прямо на поверхность океана, но, вопреки ожиданиям инженеров, ракета не разрушилась, а уцелела. Илон Маск поделился своим удивлением с пользователями Твиттера и опубликовал фотографию ракеты. Он также написал, что компания попытается доставить ее на берег. Сможет ли ракета взлететь еще раз, пока не сообщается.

С приземлением первой ступени ракеты-носителя после космического полета связана вся идея SpaceX. Именно благодаря повторному использованию ракет компания планирует получать прибыль.