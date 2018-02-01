Вопреки ожиданиям Falcon 9 выдержала посадку на воду

SpaceX вновь запустила ранее летавшую ракету Falcon 9. Полезным грузом выступил спутник GovSat-1, которым будет пользоваться правительство Люксембурга и европейский кабельный оператор SES. Особенностью этого запуска стало испытание новой системы приземления. Причем ракета садилась не на платформу, а прямо на воду в открытом океане. Удивительно, что космический аппарат при этом уцелел.
В ходе нынешнего полета тестировалась новая система приземления, которая использует при посадке три двигателя и имеет увеличенную мощность. Она должна обеспечить более эффективную и безопасную посадку. Так как это было первое испытание новой системы, Илон Маск не решился подвергать опасности посадочную платформу, предполагает Verge. Поскольку эта Falcon 9 уже не раз летала, то в компании решили, что ее затопление не станет большой бедой — важнее испытать посадочную систему.
Она была испытана при посадке прямо на поверхность океана, но, вопреки ожиданиям инженеров, ракета не разрушилась, а уцелела. Илон Маск поделился своим удивлением с пользователями Твиттера и опубликовал фотографию ракеты. Он также написал, что компания попытается доставить ее на берег. Сможет ли ракета взлететь еще раз, пока не сообщается.
С приземлением первой ступени ракеты-носителя после космического полета связана вся идея SpaceX. Именно благодаря повторному использованию ракет компания планирует получать прибыль.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
СБУ и ГПУ разоблачили механизм финансирования с помощью криптовалюты террористических организаций "ДНР/ЛНР"Вчера, 16:15 - 1013 16
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 3333 13
Кличко ответил на отказ Starbucks работать в УкраинеВчера, 10:15 - 5390 13
Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитикаВчера, 08:00 - 6405 12
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 1751 9
Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитикаВчера, 08:00 - 6405 12
Кличко ответил на отказ Starbucks работать в УкраинеВчера, 10:15 - 5390 13
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 3333 13
Под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок (фото)Вчера, 20:15 - 3037
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 2840 9
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Вчера, 15:10 - 1052
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеПозавчера, 15:10 - 565
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1635 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4116
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1566
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів