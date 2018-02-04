Блокчейн не гарантирует анонимности биткойн-платежей

Исследователи из Катарского университета и Университета имени Хамада бен Халифы выяснили, как могут быть идентифицированы биткойн-транзакции многолетней давности, ранее считавшиеся анонимными. Им удалось связать более 100 транзакций по покупке наркотиков на сайте Silk Road с реальными аккаунтами покупателей в социальных сетях, пишет Wired.
«Предположим, вы купили наркотики на Silk Road пять лет назад, когда цифровой черный рынок был открыт для любой контрабанды, — пишет издание. — Сегодня вы можете сожалеть об этом решении по ряду причин. В конце концов, на те четыре биткойна, которые вы потратили на пакет галлюциногенных грибов, теперь можно было бы купить Alfa Romeo. Но главное — теперь вас могут легко идентифицировать».
Исследователи смогли связать более 100 биткойн-платежей на «темных» сайтах с публичными аккаунтами покупателей. В более чем 20 случаях они смогли найти даже реальные имена и местоположение этих людей.
«Ретроактивная операционная безопасность биткойна низкая, — говорит исследователь из Катарского университета Хусам аль-Джавахери. — Когда что-то записывается на блокчейне, это всегда можно увидеть в истории операций и раскрыть эту информацию, нарушив анонимность пользователей».
Исследователи впервые собрали данные десятков биткойн-кошельков, используемых для пожертвований и покупок на сайтах в альтернативной сети Tor, где можно получить доступ к самым разным ресурсам — от WikiLeaks до ныне несуществующего Silk Road. Они сравнили эти данные с теми, что есть в открытом доступе — в публичных учетных записях в Twitter и на популярном форуме Bitcoin Talk. Путем простого поиска прямых ссылок между этими двумя наборами данных ученые обнаружили более 125 транзакций, сделанных на «темных» сайтах, и легко нашли покупателей. Из обнаруженных транзакций 46 оказались пожертвованиями WikiLeaks, а 22 — платежами на Silk Road за поставки наркотиков.
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