Межбанк: доллар вырос к 27,87

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 16,53 коп., на торгах четверга понизился на 2,60 коп., оказавшись на уровне 27,8695 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 1 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,81/27,85 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 9.56 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» прибавил в цене, к 27,83/27,86 UAH/USD, а уже через 2 минуты, демонстрируя похвальную динамику, поднялся к 27,85/27,88 UAH/USD.

После паузы относительной стабильности, доллар с 10.41 возобновил рост, оказавшись на цифре 27,87/27,90 UAH/USD, которую не покидал до 11.05 Киева.

Очевидно, эти локальные низы долларовых цен привлекли внимание покупателей на пустеющем рынке, которые после обеда поэтапно, единичными покупками подняли цену «американца» до 27,84/27,87 UAH/USD.

На цифре 27,84/27,87 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 1 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8695 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,8350/ 27,8650

евро – 34,6657/ 34,7030

российский рубль – 0,4947/ 0,4957

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2271/1,2272

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке

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