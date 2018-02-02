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Bentley выпустила iPhone X с уникальным покрытием (фото)

Bentley выпустила iPhone X с уникальным покрытием (фото)

Топовый смартфон компании Apple, который никогда не славился своей доступностью, стал еще дороже. Автомобильная компния Bentley выпустила эксклюзивный iPhone X с покрытием из золота, который нельзя купить.

Лимитированная версия смартфона визуально кардинально отличается от продукта Apple. Вместо основного логотипа компании – яблока, на корпусе красуется логотип автопроизводителя.

На задней панели можно заметить бронзовый орнамент и название компании, которая модифицировала устройство, а окантовка вокруг камеры и рамка корпуса выполнены из золота 750 пробы.

Bentley создала всего 100 экземпляров iPhone X Special Edition. Устройства нет в списке товаров на сайте компании. Либо их уже распродали, либо один из них можно получить только при покупке автомобиля. В этом случае у тех, кто планировал купить Bentley, появился еще один повод сделать это поскорее.

По материалам Сегодня
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