В "Нафтогазе" рассказали, почему вырос импорт газа в Украину (инфографика)

В 2017 году поставки импортированного газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка. В сравнении с 2016 годом импорт газа увеличился на 27% — с 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба “Нафтогаз Украина”.
Отмечается, что частные трейдеры и потребители газа существенно увеличили объемы и долю импорта голубого топлива из ЕС.
“В прошлом году эти компании импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году — 5,4 млрд куб. м против 2,9 млрд куб. м”, — добавили в “Нафтогазе”.
В 2017 году газ в Украину импортировали 67 компаний против 34 в 2016 году.
В прошлом году Нафтогаз импортировал с европейского рынка 8,7 млрд куб. м газа, что на 0,5 млрд куб. м (6%) больше, чем в предыдущем году. Количество европейских поставщиков, в которых Нафтогаз закупал природный газ в 2017 году, составили 13 компаний (в 2016 году — 15 компаний). “Ни одна из этих компаний не поставляет более 30% объема импортируемого газа”, — уточнили в пресс-службе.
Изменения на украинском газовом рынке стали возможными в результате принятия закона “О рынке природного газа” (действует с 1 октября 2015 года) и других шагов, направленных на создание в Украине открытого и прозрачного рынка природного газа.
Непосредственно “Нафтогаз” купил на европейском рынке 8,7 млрд куб. м газа, что на 0,5 млрд куб. м (6%) больше, чем в предыдущем году. Количество европейских поставщиков, у которых компания покупала газ, составила 13 компаний (в 2016 году — 15 компаний).
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