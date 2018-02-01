Рейдерский захват имущества АО "Родовид банк" нанес ущерб государству в 3,7 млн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о вопиющем случае незаконного переоформления права собственности и последующих многочисленных мошеннических продаж земельного участка площадью свыше 113,5 га в Оболонском районе г. Киев, принадлежащего АО «Родовид Банк».

Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.

Фактически один из самых ликвидных активов примерной стоимостью 3,7 млрд грн был украден у АО «Родовид банк». Беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем Главным следственным управлением СБУ на него был наложен арест. С нарушением законодательства страны, путем фальсификации документов всего лишь за месяц земля банка в столице была трижды (!) перепродана.

Рейдерский захват имущества АО «Родовид Банк» проходил в несколько этапов. 13 декабря 2017 года, якобы в результате публичных торгов ОГИС Оболонского района г. Киева, несмотря на наложенный арест, участок был продан компании-нерезиденту, зарегистрированной в республике Кипр. 21.12.2017 (время 20:41:17) – частный нотариус Киевского городского нотариального округа якобы зарегистрировала за ней право собственности.

А уже 28.12.2017, в течение всего одного дня, земельный участок был дважды перепродан. В обоих случаях договоры купли-продажи якобы заверялись регистратором коммунального предприятия «Нежинское междугородное бюро технической инвентаризации» Черниговского областного совета.

В результате проведенных уполномоченным лицом Фонда и правоохранительными органами мероприятий по выяснению обстоятельств дела установлены вопиющие факты: публичные торги по продаже земельного участка ОГИС Оболонского РУЮ в г. Киеве не проводило; частным нотариусом Киевского городского нотариального округа и регистратором Коммунального предприятия «Нежинское междугородное бюро технической инвентаризации» Черниговского областного совета регистрация права собственности на земельный участок не проводилась. По объяснениям частного нотариуса, у нее были похищены электронные цифровые ключи, о чем нотариус своевременно сообщила в правоохранительные органы. Другим регистратором было сообщено в правоохранительные органы о незаконном использовании его электронно-цифровой подписи.