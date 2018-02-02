Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 6 0

Власти Индии не признают криптовалюту

Власти Индии не признают криптовалюту

Министр финансов Индии Арун Джейтли подтвердил неприятие правительством криптовалюты в качестве законного платежного средства.

Об этом сообщает CCN.

“Правительство не признает криптовалюту законным платежным средством. Мы сделаем все необходимое для предотвращения финансирования незаконной деятельности с помощью криптовалютных платежных систем”, – заявил Джейтли, представляя проект бюджета на 2018-2019 годы.

Власти Индии и ранее высказывали негативное отношение к криптовалютам, сравнивая их с финансовыми пирамидами.

Напомним, банк Индонезии готовится выпустить свою криптовалюту – цифровую рупию.

Стоимость криптовалюты биткоин за последние сутки упала на 4% и торгуется ниже 10 тысяч долларов за монету.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018