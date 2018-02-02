Власти Индии не признают криптовалюту

Министр финансов Индии Арун Джейтли подтвердил неприятие правительством криптовалюты в качестве законного платежного средства.

Об этом сообщает CCN.

“Правительство не признает криптовалюту законным платежным средством. Мы сделаем все необходимое для предотвращения финансирования незаконной деятельности с помощью криптовалютных платежных систем”, – заявил Джейтли, представляя проект бюджета на 2018-2019 годы.

Власти Индии и ранее высказывали негативное отношение к криптовалютам, сравнивая их с финансовыми пирамидами.

Напомним, банк Индонезии готовится выпустить свою криптовалюту – цифровую рупию.

Стоимость криптовалюты биткоин за последние сутки упала на 4% и торгуется ниже 10 тысяч долларов за монету.