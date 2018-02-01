Киев готовит международный тендер на проект новой ветки метро в столице. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба столичной власти.

“Сейчас мы готовим документы международного тендера. Все процедурные и технологические требования должны быть сохранены. Мы предпочитаем, чтобы столица поскорее получила такую желанную новую ветку метро. Все желающие смогут принять участие в этом тендере, а победа будет обоснована и сроками, и ценой, и качеством», – подчеркнул Давтян.

По его словам, сейчас немало компаний из разных стран мира высказывали заинтересованность в этом проекте. Большинство из заявителей готовы к длительному и разностороннему сотрудничеству с городской властью. Например, китайские компании не только подтвердили готовность построить метро за 5 лет, но и согласны участвовать в работах на Подольско-Воскресенском мосту. По их мнению, эти проекты можно объединить, ведь это позволит оптимизировать и организационную, и непосредственно исполнительную составляющую.

По его словам, сейчас киевская сторона активно готовится к организации и проведению международного тендера.