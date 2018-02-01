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Еще один украинский город отключили от газа

Еще один украинский город отключили от газа

Город Смела Черкасской области, в котором проживает более 68 тысяч человек, остался без отопления. Об этом сообщает местный горсовет. Все котельные города отключили от газа по указанию ПАО “Черкассыгаз”.

Местное издание smila-ua сообщает некоторые подробности по ситуации. Руководство города провело переговоры с “Черкассыгаз” по этой ситуации, сложное совещание длилось более 4 часов, стороны обвиняли друг друга и спорили, передает Страна.

“Полтора месяца руководители ОАО “Черкассыгаз” нам рассказывали, что у нас какие-то проблемы с документами, навязывали нам, что надо обязательно взять долги ООО “Смела Энергоинвест”. Теперь у “Черкассыгаз” новая идея – разбаланс по газу за январь повесить на Смелу. То есть долг Энергоинвеста – 173 млн грн, с разбалансом за январь эта сумма будет составлять – более 200 000 000 гривен !!! Взять такой долг – это просто самоубийство для Смелы. Они хотят разбить этот долг нам на 5 лет. Если мы на это согласимся, то у нас не будет ни дорог, ни образования, ни культуры. Город будет уничтожен”, – заявил секретарь городского совета Константин Синегуб.

Власти не собираются признавать эти долги.

“Мы не допустим этого, будем терпеть все их издевательства. Мы уже пережили несколько отключений тепла. Выдержим еще. Хуже уже не будет”, – добавил секретарь.

По материалам УБР
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