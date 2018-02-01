В Украине продают официальную "дочку" белорусского МАЗа

OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) продает дилера автомобильной техники производства Минского автомобильного завода (МАЗ) “ОдесМАЗсервис”. Об этом сообщила пресс-служба площадки электронных торгов.
К продаже предлагается доля в уставном капитале предприятия. Стартовая цена – 2,71 млн грн, аукцион назначили на 13 февраля.
В собственности “ОдесМАЗсервис” находится комплекс нежилых зданий и сооружений общей площадью 3 286 кв. м.
Как известно, МАЗ – крупнейшее государственное предприятие Беларуси по выпуску большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.
Напомним, стоимость проданного на OpenMarket имущества превысила 5 млрд грн. Так, за три года было проведено 37 тысяч 715 успешных торгов, в которых приняло участие 207 тысяч 869 участников.
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