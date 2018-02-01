Смартфоны станут быстрее: принят стандарт памяти UFS 3.0

Ответственный за принятие стандартов связанных с работой всех видов памяти комитет JEDEC Solid State Technology Association опубликовал спецификации интерфейса Universal Flash Storage (UFS) в новой третьей версии стандарта. Главным нововведением стало повышение скорости обмена по шине UFS в два раза по отношению к версиям 2.0 и 2.1. Предыдущее увеличение скорости обмена было заложено в версии 2.0 в сентябре 2013 года.
Тогда скорость обмена была увеличена с 300 Мбайт/с до 600 Мбайт/с по одной линии. Также в интерфейс была добавлена вторая линия, которая может использоваться или нет в зависимости от задач. В целом UFS 2.0 и 2.1 позволяли поднять обмен по шине UFS до 1,2 Гбайт/с.
Спецификации UFS 3.0 предписывают увеличить скорость обмена по одной линии до 11,6 Гбит/с, что в случае использования двух линий обещает обмен с данными на уровне 2,4 Гбайт/с. Это уже скорость не самого медленного SSD. Собственно, интерфейс UFS задумывался как промежуточное решение между памятью eMMC и памятью в виде SSD. В своей третьей версии стандарт Universal Flash Storage хорошо так вторгается в нишу SSD. В смартфонах, правда, шина UFS всё ещё мало распространена и то в основном в флагманских моделях. Компания Micron вообще считает стандарт UFS ненужным.
Правда, с недавних пор шина UFS продвигается в автомобильную электронику.
Она энергоэффективная и быстрая и в совокупности этих свойств может оказаться кстати в автомобилях. В версии 3.0 в стандарт добавлены две характеристики, сделанные в угоду автомобилям. Это расширенный диапазон рабочих температур (от -40 градусов по Цельсию до 105 градусов) и регенерация команд. Компании Samsung и Toshiba уже выпускают однокорпусные флэш-накопители с интерфейсом UFS для автомобильной электроники.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
СБУ и ГПУ разоблачили механизм финансирования с помощью криптовалюты террористических организаций "ДНР/ЛНР"Вчера, 16:15 - 1012 16
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 3333 13
Кличко ответил на отказ Starbucks работать в УкраинеВчера, 10:15 - 5390 13
Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитикаВчера, 08:00 - 6405 12
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 1751 9
Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитикаВчера, 08:00 - 6405 12
Кличко ответил на отказ Starbucks работать в УкраинеВчера, 10:15 - 5390 13
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 3333 13
Под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок (фото)Вчера, 20:15 - 3037
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 2840 9
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Вчера, 15:10 - 1052
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеПозавчера, 15:10 - 565
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1635 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4116
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1566
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів