Новая система оплаты труда в Укрзализныце: оклады увеличены на 10-30%

ПАО “Укрзализныця” продолжает внедрять новую систему оплаты труда для железнодорожников.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“С 1 января 2018 года введены увеличенные на 10-30% месячные оклады для проводников пассажирских вагонов и стюардов. Также в среднем на 20% увеличены оклады рабочих самых простых профессий, работа которых не тарифицируется. Например, курьер, уборщик производственных помещений, сторож, подсобный рабочий и другие”, – говорится в сообщении.
Кроме этого, рассказали в Укрзализныце, вводятся увеличенные на 17-22% тарифные ставки для водителей автотранспортных средств. Работники подразделений военизированной охраны региональных филиалов (старший стрелок и стрелок) будут переведены с месячных окладов на почасовые тарифные ставки с соблюдением требований законодательства Украины о труде. В результате этого их зарплата увеличится до 30%.
“Таким образом, новая система оплаты труда введена почти для всех рабочих профессий. Следующий шаг – другие категории: техники, технические служащие, специалисты, профессионалы и руководители всех уровней”, – отметили в Укрзалізниці.
В целом с января по декабрь 2017 года железнодорожная отрасль переместилась на 13 с 17 места по уровню среднемесячной заработной платы среди отраслей экономики страны. Так, средняя заработная плата железнодорожников в январе прошлого года составляла 5932 грн, а в декабре уже 9440 грн.
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