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Трамп хочет потратить на инфраструктуру США 1,5 трлн долларов

Трамп хочет потратить на инфраструктуру США 1,5 трлн долларов

Президент США Дональд Трамп в ежегодном послании конгрессу напомнил о своем обещании восстановить инфраструктуру страны.

Он хочет инвестировать в нее 1,5 трлн долларов в течение 10 лет и упростить выдачу разрешений на новые проекты. Как именно он собирается финансировать такую программу на фоне роста бюджетного дефицита, он не уточнил. Раньше он предлагал потратить на нее 1 трлн долларов.

Обновление инфраструктуры было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Но в прошлом году усилия Белого дома были направлены в первую очередь на отмену реформы здравоохранения Барака Обамы (попытка закончилась неудачно) и проведение налоговой реформы (одобрена конгрессом в декабре).

Теперь Трамп дал понять, что одним из его приоритетов становится инфраструктура. Ожидается, что Белый дом представит свой план в ближайшие недели.

По материалам Ведомости
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