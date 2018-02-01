Китай будет платить автомобилистам за отказ от личного транспорта

Китай в последнее время активно выступает за повышение экологичности транспорта. Страна через 10-15 лет планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поэтому местных автомобилистов уже сейчас призывают ограничивать использование личного транспорта.
В частности, в Пекине экологическая биржа China Beijing Environment Exchange представила платформу «Зеленый путник», которая будет мотивировать водителей пересесть из своей машины в общественный транспорт. Чтобы принять участие в акции, человеку нужно запустить приложение WeChat и установить на машину оборудование для расчета времени вождения и расхода энергии. Стоимость такой техники составляет около 160 долларов, но при условии покупки страховки у партнерской страховой компании ее предоставляют бесплатно.
За один день отказа от личного транспорта «Зеленый путник» будет гарантировано платить 0,5 юаня (0,08 доллара). Однако автомобилисты могут дополнительно получить до 3 долларов в день от партнерских программ и проектов.
Создатели этого проекта рассчитывают, что он поможет избавить Пекин от постоянных заторов и улучшит экологическую ситуацию в городе, сократив выбросы автомобильного транспорта. По последним данным, количество автомобилей в китайской столице составляет более 3 млн, что создает для города и его жителей много проблем.
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