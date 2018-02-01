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В Таиланде курящим туристам грозит тюрьма или штраф

В Таиланде курящим туристам грозит тюрьма или штраф

Теперь курящим туристам грозят год тюрьмы или штраф более $3 тыс. Запрет распространяется на все виды сигарет, включая электронные.

Он действует на 24-х самых популярных пляжах, расположенных на побережьях Андаманского моря и Сиамского залива в 15-и провинциях Таиланда. Среди них – Мае Пим в Районге, Лаем Синг в Чантабури, Банг Саен, Паттайя и Ко Си Чанг в Чонбури, Ча-Ам в Пхетчабури, Хуа Хин в Кири Кан, Патонг на Пхукете, Ко Самуи в Сурат Тхани и другие.

Теперь туристам придется выбрасывать окурки до того, как они пришли на море. С этой целью перед входом на пляжи будут установлены специальные контейнеры.

Как пишет газета The Phuket News, в течение трех месяцев сотрудники департамента морских и прибрежных ресурсов биологического центра Пхукета проводили разъяснительную работу на курортах, напоминая туристам, что с 1 февраля их ждет наказание за курение.

При этом, по данным издания, запрет касается любого мусора, который туристы попытаются бросить на пляже или закопать в песок, а не только окурков.

Как сообщали ранее в министерстве окружающей среды, цель запрета – очистить пляжи от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок. Окурки составляют около трети всего мусора, собираемого на пляжах. Окурки также засоряют ливневые стоки, что приводит к повышению уровня воды во время наводнений.

По материалам Фокус
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