Bitcoin уже ниже 10 тысяч долл.

Стоимость криптовалюта биткоин за последние сутки упала на 4% и торгуется ниже 10 тысяч долларов за монету.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
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Сейчас биткоин торгуется на уровне 9,790 тысяч долларов за монету.
За последний месяц криптовалюта упала почти вдвое. Похожая ситуация наблюдается на всем криптовалютном рынке.
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