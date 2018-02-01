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Bitcoin уже ниже 10 тысяч долл.

Bitcoin уже ниже 10 тысяч долл.

Стоимость криптовалюта биткоин за последние сутки упала на 4% и торгуется ниже 10 тысяч долларов за монету.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

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Сейчас биткоин торгуется на уровне 9,790 тысяч долларов за монету.

За последний месяц криптовалюта упала почти вдвое. Похожая ситуация наблюдается на всем криптовалютном рынке.

По материалам Економічна Правда
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