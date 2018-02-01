Samsung запустил крупное производство чипов для майнинга криптовалют

Южнокорейский гигант Samsung начал производство оборудования для майнинга биткоина и других криптовалют. Об этом сообщает Techcrunch.

Корпорация владеет одним из крупнейших в мире заводов по производству полупроводников, на котором в прошлом году и была завершена разработка новых чипов для ASIC-майнеров. Информацию об этом изданию подтвердил представитель корпорации. При этом он отметил, что компания не может раскрыть информацию о клиентах, которые получат данные чипы.

Об интересе Samsung к технологии майнинга СМИ писали еще в 2015 году. Представители компании подтвердили, что в настоящее время ведется разработка такого оборудования, а производственные мощности готовятся к выпуску чипов для майнинга криптовалют. Однако более подробные сведения, в том числе относительно клиентов компании, пока не разглашаются.

По мере роста стоимости криптовалют растёт и спрос на оборудование для майнинга. Но особенность майнинга заключается в том, что по мере увеличения вовлечённого в майнинг оборудования растёт и сложность вычислений, чтобы обеспечить стабильность эмиссии. Потому майнеры заинтересованы во всё более производительных вычислительных системах. Из-за этого и происходит миграция с процессоров на видеокарты, а затем и на ASIC-системы.

Пока нет сведений, какое именно оборудование будет выпускать Samsung. В настоящее время поставщиком чипов для сборщиков систем для майнинга, таких как Bitmain, является компания TSMC. Поставка таких чипов ежеквартально приносит компании $350-400 млн дохода.