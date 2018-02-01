Межбанк: доллар подняла выросшая гривневая ликвидность

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,81/27,85 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в понедельник «сжатия» гривневой ликвидности. На это намекали выросшие с уровня 44 153,7 млн. грн. к отметке 45 837,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Довольно рано, на 09.56, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,83/27,86 UAH/USD.

Спустя 2 минуты «американец» на межбанке уже вырос до 27,85/27,88 UAH/USD.

До 10.23 котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,85/27,88 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, стабильность обеспечивалась без «вмешательства» регулятора, исключительно равновесием покупок и продаж.

К 10.45 котировки «американца» на межбанке, возобновив рост, оказались на цифре 27,87/27,90 UAH/USD.

По состоянию на 11.06 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 27,87/27,90 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,8100 / 27,8500

евро – 34,6373/ 34,16843

российский рубль – 0,4938 / 0,4952

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2242/ 1,2244

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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