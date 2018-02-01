Mazda выпустит ДВС такой же экологичный, как электродвигатель

Инженеры компании обещают выпустить двигатель Skyactiv-3, эффективность которого будет достигать 56%, а выбросы уменьшатся на четверть. Правда, каким образом компания собирается добиться рекордного КПД, и как скоро двигатель появится на рынке, пока не известно.
Mazda уже начала работу над новым поколением эффективных двигателей внутреннего сгорания Skyactiv-X. Компания считает, что сможет сделать их такими же «чистыми», как электромоторы. Разумеется, если учитывать весь цикл производства электрических автомобилей, включая выбросы СО2 при генерации электроэнергии. Автопроизводитель надеется увеличить эффективность Skyactiv-3 до 56%, что близко к максимальному теоретическому КПД газотурбинного двигателя. Если удастся достичь этого результата, выбросы СО2 сократятся сразу на четверть.
Напомним, двигатель Skyactiv-X сочетает топливную эффективность с низким уровнем загрязнения. Он сжимает бензино-воздушную смесь гораздо мощнее, чем обычный двигатель, а затем воспламеняет ее с помощью технологии искрового зажигания (SCCI). Это позволяет сжигать больше газов и направлять в колеса на 30% больше мощности при том же расходе топлива.
Пока КПД в 56% кажется научной фантастикой, а инженеры Mazda не говорят, каким образом они собираются достичь такой эффективности. А в странах вроде Франции, где 90% электроэнергии производится без выбросов СО2, автомобили с ДВС все равно будут намного менее «чистыми», чем электрокары.
Более того: если Skyactiv-X появится на рынке только в 2019 году, Skyactiv-3 не стоит ждать раньше середины 2020-х. К этому сроку популярность возобновляемых источников энергии возрастет многократно, цены на электричество станут ниже, а модельный ряд электрических автомобилей — шире и доступнее. Однако двигатели с ДВС все равно не исчезнут в ближайшие несколько десятилетий. И нужно отдать должное компании Mazda, которая хотя бы пытается усовершенствовать их и сделать менее вредными.
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