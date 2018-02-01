Украина стала страной-участницей Пан-Евро-Мед

Украина с 1 февраля получила полноправное членство в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед).

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталия Микольская на своей странице в Facebook.

Доля украинского экспорта в страны-участницы Пан-Евро-Мед уже сейчас составляет 58,9%, из них 40,3% – в страны ЕС.

Страны-участницы Конвенции могут использовать материалы и сырье друг друга без потери преференциального статуса происхождения (двусторонняя и диагональная кумуляция).

При производстве товаров в Украине можно закупать сырье и комплектующие в странах-участницах Конвенции, с которыми Украина заключила соглашения о свободной торговле, а уже готовую продукцию экспортировать другим членам Конвенции, используя эффект диагонального накопления при установлении преференциального статуса товара.

Соответственно, и украинские материалы и комплектующие могут использоваться в производстве в странах-участницах Конвенции для дальнейшего экспорта в виде составляющих готовой продукции.

“Это также новые возможности для участия украинского бизнеса в региональных цепочках добавленной стоимости. Следующий шаг – имплементация Конвенции. Это диверсифицирует наш экспорт как с точки зрения географии, так и с точки зрения корзины товаров, – увеличится объем поставок на рынок ЕС”, – отметила Микольская.

Конвенция также позволит расширить присутствие украинских товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова и Македония.