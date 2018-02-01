«Альфа» хочет наказать мошенников «Компании Рона»

Укрсоцбанк, как и несколько других банков, пострадал от действий «Компании Рона», а теперь пытается добиться справедливости в расследовании мошеннических действий заемщика.

Об этом сообщил генеральный менеджер Альфа-Банка, будущий председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек.

«Мы пытались пойти путем переговоров, но это не тот случай. Там было откровенное мошенничество. Пострадали несколько банков, в том числе один государственный, и крупная международная компания – Hyundai Corporation», – заявил FinClub Иван Свитек.

Речь идет о том, что международная компания Hyundai Corporation и несколько банков пострадали на $30 млн от беспрецедентной мошеннической схемы ООО «Компания Рона».

Теперь «Альфа-Групп» добивается и справедливого наказания для мошенников, и возврата активов.

«Это в плохом смысле уникальный кейс – мошенничество, подделка документов, фейковые записи в госреестрах. Это тот случай, когда должны быть наказаны не только организаторы сделки, но и все, кто был в нее вовлечен. Очень плохо будет, если они останутся безнаказанными», – подчеркнул Иван Свитек.

Справка Finance.ua:

Международная компания Hyundai Corporation и несколько банков пострадали на $30 млн от беспрецедентной мошеннической схемы ООО «Компания Рона».

Суть мошеннической схемы «Компании Рона» в том, что она оформляла кредиты и международные контракты на поставку товара, а поручителями по кредитам выступали компании, которые предоставляли под залог несуществующие объекты, т.е. объекты недвижимости, существующие только «на бумаге» и зарегистрированные в государственном реестре недвижимости на основании поддельных документов.

ООО «Компания Рона» (Ивано-Франковск) создана в 2005 году, ее уставный капитал 26,2 млн грн. Сейчас ООО принадлежит на 100% ЧП “Бокар”, конечным бенефициарным собственником которого является Игорь Попович.