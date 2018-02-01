25-тысячный покупатель в 25-летней компании ИЛТА

В середине прошлого года ООО «Илта» исполнилось 25 лет, а 26 января 25-тысячный покупатель приобрел автомобиль PEUGEOT 301. Сергей Александрович Мищенко, один из основателей и председатель общества «ИЛТА», передал владельцу нового автомобиля ключи, подарки и бессрочный сертификат на 25 %-ную скидку на все виды обслуживания автомобиля.

Компания «Илта» – ровесница независимой Украины, стояла у истоков отрасли и внесла значительный вклад в формирование и развитие автомобильного рынка страны. Сегодня «ИЛТА» уверенно занимает ведущее место в своем сегменте: в 1992 году ООО «Илта» стала официальным импортером автомобилей PEUGEOT в Украине. В течение 18 лет компания развивала европейские стандарты продаж и обслуживания автомобилей на территории Украины, а потом стала официальным дилером PEUGEOT в г. Киеве и области.



За это время годовой объем вырос с 70 авто в течение первого года деятельности, до 2500 автомобилей в предкризисном 2008 году. Сегодня «ИЛТА» – крупнейший дилер PEUGEOT в Киеве и области. О ситуации на рынке, перспективах и планах развития, секретах бизнес-модели компании, трансформации, команде и новых направлениях рассказал Сергей Мищенко, председатель ООО «Илта».

Рост автомобильного рынка и планы на 2018 год

В 2017 году произошел рост рынка автомобильного рынка в Украине. На 2018 год аналитики прогнозируют дальнейший рост рынка от 20 до 30%, что выведет ее на уровень 110-120 тысяч машин.

В бизнес-плане компании ИЛТА на 2018 год заложен рост продаж на 30-40%. По итогам января мы видим, что наметилось оживление на рынке – именно по продаже новых автомобилей. Факторами повышения спроса на новые автомобили в 2018 году станут: экономический рост, который предвидит большинство аналитиков, уверенность в будущем – как в бизнес-среде, так и среди потребителей. Все эти факторы плюс кредитование покупки автомобилей со стороны банков приведет к тому, что украинский рынок увеличится на 20-30%. При этом мы планируем расти быстрее рынка – на 30-40%.

Сергей Мищенко, председатель ООО «Илта»

Трансформации, вызовы и пути их преодоления

Мы пережили серьезную трансформацию в последнее десятилетие. Уже после 2008 года в Украину пришел концерн PEUGEOT, создал собственного импортера, а компания «Илта», которая до этого была 18 лет импортером и отвечала за продажи на всей территории Украины, стала просто дилером в городе Киеве. Нам стоило больших усилий перестроить весь бизнес, но мы это сделали и к 2013-2014 годам уже сформировали устойчивый и готовый быстро реагировать на изменения бизнес. Это и помогло выжить в сложных условиях падения продаж кризисного периода 2014-2015 годов.

Второй важный, специфический для нашей компании фактор – мы уже более 15 лет занимаемся не только продажей и обслуживанием, но и лизингом автомобилей. Как лизинговая компания мы работаем со всеми брендами, то есть все определяется желанием клиента, если он хочет конкретный бренд – мы покупаем, передаем в лизинг, обслуживаем и делаем все для того, чтобы автомобиль выполнял свои коммерческие функции. Тем самым мы снимаем вопрос с руководства компании – не надо держать свои автопарки, специальный штат сотрудников. Именно благодаря лизингу мы смогли удержаться на рынке. Когда наступил очередной кризис, многие автопарки, которые были уже в лизинге, продолжали работать и приносить нам доход. Это и была «подушка», которая держала нас. Многие крупные компании, понимая, что они не могут купить, поменять машины, продолжали контракты с нами на год-два, обеспечивая нам стабильный доход – в этом и был секрет успеха, если говорить о бизнес-модели ООО «Илта».

25 лет назад мы создавали компанию «Илта» с иностранными партнерами, развивали бизнес здесь, в Украине. Автопродажи – это была часть многоотраслевого бизнеса группы «ИЛТА», которая в то время активно развивалась в нескольких направлениях. Позже «ИЛТА» сосредоточилась на автомобильном направлении, который стал для нас основным. Когда в прошлом году нам исполнилось 25 лет, мы действительно осознали, что пройден непростой путь, через несколько кризисов, через изменение социально-экономической ситуации в Украине. Мы начали бизнес, когда наша страна стала независимой, а сегодня Украина отметила 25 лет, как и наша компания, само по себе очень знаково.

25 лет – это огромный накопленный опыт, это команда профессионалов. За эти годы из компании «ИЛТА» выросли 4-5 руководителей крупных лизинговых и прокатных компаний Украины. Они все прошли нашу школу.

Мы знаем, что в компании всегда был дух сплоченной командной игры, мы называем это семья «ИЛТА». Сегодня мы чувствуем себя уверенно, потому что как команда, как бизнес-модель и как коллектив со своими традициями корпоративной культуры мы настроены на развитие. Сегодня мы уверены, что не только справимся с трудностями, но и будем развиваться и побеждать.

Перспективы. Инновации

Сегодня мы уже обсуждаем несколько новых интересных проектов, так как чувствуем оживление на рынке. За прошлый год нам удалось наладить отношения с несколькими банками, которые активно развиваются. Банки готовы работать с компанией «Илта», потому что они знают кредитную историю компании, так как в сфере кредитования, лизинга и продажи авто они нашли для себя профессионала, в котором точно не ошибутся.

В следующем году мы планируем развивать несколько новых направлений – лизинг (не только автомобилей), каршеринг, аренда автомобилей и др. Обо всех наших планах мы непременно расскажем в ближайшее время.