SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GovSat-1 на борту.
Трансляция велась на сайте SpaceX.
Пуск состоялся 31 января с космодрома на мысе Канаверал. Спутник GovSat-1 был доставлен на целевую орбиту примерно через 32 минуты после запуска.
Использованная при запуске спутника GovSat-1 первая ступень ракеты в мае прошлого года была задействована для вывода на орбиту спутника NROL-76.
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