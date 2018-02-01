Кличко ответил на отказ Starbucks работать в Украине

Американская сеть кофеен Starbucks рано или поздно выйдет на украинский рынок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Сегодня.

По его словам, появление Starbucks в Украине – это вопрос времени.

“Starbucks однозначно придет в Украину, в Киев, у меня нет сомнений. Это только вопрос времени, когда придет. А мы должны сделать все, чтобы они пришли как можно быстрее, и я это делаю”, – сказал Кличко в эфире телеканала NewsOne и подчеркнул, что также будет способствовать приходу в Киев бренда IKEA.

Мэр Киева пояснил, что в Давосе речь шла о “заинтересованности и намерениях, о франчайзинге, который может быть”. На данный момент рассматриваются такие возможности, подчеркнул Кличко.

Читайте также: В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в Давосе

“Мы не планируем работу в Украине”, – так заявили в пресс-службе Starbucks.

Starbucks является одним из самых ожидаемых брендов на рынке Украины наряду с IKEA и H&M. По состоянию на декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тысяч торговых точек по всему миру. Ранее кафе Starbucks стали своего рода символом Нью-Йорка наряду со статуей Свободы, желтыми такси и небоскребами.

При этом в 2013 году в Киеве появилась кофейня с именем Starbucks. Но, как оказалось, в заведении продавались разные виды кофе, в том числе и Starbucks, а само это место не являлось официальной кофейней компании.

Справка Finance.ua: