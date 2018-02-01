Число интернет-пользователей превысило 4 млрд

За 2017 год доступ к интернету получили 250 млн человек, и количество интернет-пользователей впервые в истории превысило 4 миллиарда. Во многом такому росту поспособствовали доступные смартфоны — в этом году 200 млн человек приобрели свое первое мобильное устройство. The Next Web проанализировал исследования 2017 года и составил список самых интересных трендов, которые характеризуют пользователей интернета.

За этот год увеличилось не только количество пользователей, но и время, проведенное онлайн. По последним данным GlobalWebIndex, в среднем люди так или иначе пользуются интернетом по 6 часов в день — это треть (а для кого-то половина) от всего времени бодрствования. Если сложить все эти часы вместе, то в 2018 году 4 миллиарда человек проведут онлайн миллиард лет.

Очевидно, что доступ к интернету распределен по планете неравномерно. По-прежнему не так просто быть все время онлайн в Центральной Африке и Южной Азии. Но в 2018 ситуация начнет коренным образом меняться. Интернет становится доступнее даже в этих регионах, и в Африке количество пользователей ежегодно растет на 20%. В Мали наблюдается шестикратный рост по сравнению с январем 2017 года. А в Бенине, Сьерра-Леоне, Нигере и Мозамбике количество интернет-пользователей удвоилось за тот же период.

Но это не история про «еще один миллиард». Доступ к интернету позволит странам третьего мира получить неограниченный доступ к ресурсам таких компаний, как Google, Facebook, Alibaba и Tencent. Они, в свою очередь, будут создавать продукты с учетом требований своих новых пользователей. Объединение всего мира в единую сеть подтолкнет развитие интернета еще сильнее, что в конечном итоге окажет влияние абсолютно на всех.