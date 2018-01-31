Межбанк: доллар уронили продажи СКВ на фоне сжатия гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 23,77 коп., на торгах среды укрепился на 16,53 коп., оказавшись на уровне 27,8435 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 января с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,99 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.00 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 27,83/27,88 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.50 Киева, немного отскочив в указанный час до 27,85/27,87 UAH/USD на анонсе регулятора о валютном аукционе по выкупу с рынка лишней СКВ. Объем мероприятия $30,0 млн., три конкурентные заявки надлежало подать до 11.00 Киева.

Меж тем к 12.46 котировки доллара на межбанке приподнялись до 27,81/27,83 UAH/USD, подтверждая наше предположение.

На обеденный перерыв рынок ушел около 13.00 Киева, не покидая эту цифру.

Немногим погодя стали известны все подробности второго валютного аукциона. Как оказалось, было подано заявок на сумму $46,50 млн., из которых удовлетворили $43,90 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,82, максимальный (цена отсечки) 27,83, минимальный – 27,815 UAH/USD.

В дальнейшем цена безналичного доллара ограничилась расширением спреда до 27,80/27,84 UAH/USD, сопровождаясь затуханием торговой активности.

Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов, немного отскочив на самом финише.

На цифре 27,81/27,85 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,8000 / 28,8400

евро – 34,6317/ 34,6488

российский рубль – 0,4947 / 0,4646

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2462/ 1,2464

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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