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Кредиты в Украине должны стать доступнее – Гройсман

Кредиты в Украине должны стать доступнее – Гройсман

Национальный банк Украины (НБУ) должен понизить учетную ставку. Об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава правительства Владимир Гройсман, пишет Сегодня.

“Нужно снижать учетную ставку по кредитам. Они должны быть доступными для экономики. Это вопрос к Национальному банку”, – отметил Гройсман.

Напомним, с 26 января НБУ повысил учетную ставку до 16% годовых. Решение приняли из-за превысившего прогнозы роста цен в Украине – повышение “цены денег” призвано укротить инфляцию.

В НБУ также предупредили, что если не будет существенных признаков снижения инфляционного давления, учетная ставка может подняться еще выше.

Впрочем, экономисты не считают, что повышение учетной ставки приведет к росту процентов по кредитам для населения и бизнеса.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.

По материалам Сегодня
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