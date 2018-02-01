Украинцы стали меньше курить и платят больше налогов

Украинцы сокращают потребление табачных изделий. В 2017 году они выкурили 67 млрд сигарет, что на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Украинский центр контроля над табаком ОО «Жизнь».

Ключевой причиной ниспадающего тренда эксперты считают существенное подорожание сигарет из-за увеличения ставок акцизного сбора. Так, с 1 января 2017 года специфический акциз на табачные изделия вырос на 40%.

Примечательно, что пока уменьшение числа курцов не привело к сокращению доходов бюджета, что прогнозировали многие аналитики. Напротив, в казну в минувшем году от табачных акцизов поступило 39,9 млрд грн. – на 20% больше, чем в 2016-м.

Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада утвердила многолетний график дальнейшего увеличения акцизов на табачные изделия. В среднем налоговое бремя будет расти ежегодно на 20%, пока не достигнет минимальных европейских показателей – 90 евро на 1000 штук. Таким образом, при нынешнем курсе гривны пачка сигарет в Украине подорожает до порядка 90-100 грн.

В 2018 году минимальный акциз на пачку из 20 сигарет вырос с 12 гривен до 15,5 гривен.