Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставку

Национальный банк должен снизить учетную ставку, которая влияет на стоимость кредитов.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Нам нужно снижать учетную ставку по кредитам, потому что они должны быть доступными для экономики. Это вопрос к Национальному банку”, – сказал премьер.

Напомним, 25 января Национальный банк поднял учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 16%.

По мнению регулятора, более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции.

Это повышение ставки стало третьим подряд.

Как сообщалось, 27 октября 2017 года НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. В декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.