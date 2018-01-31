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Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставку

Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставку

Национальный банк должен снизить учетную ставку, которая влияет на стоимость кредитов.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Нам нужно снижать учетную ставку по кредитам, потому что они должны быть доступными для экономики. Это вопрос к Национальному банку”, – сказал премьер.

Напомним, 25 января Национальный банк поднял учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 16%.

По мнению регулятора, более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции.

Это повышение ставки стало третьим подряд.

Как сообщалось, 27 октября 2017 года НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. В декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

По материалам Економічна Правда
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