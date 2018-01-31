Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставку

Национальный банк должен снизить учетную ставку, которая влияет на стоимость кредитов.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
“Нам нужно снижать учетную ставку по кредитам, потому что они должны быть доступными для экономики. Это вопрос к Национальному банку”, – сказал премьер.
Напомним, 25 января Национальный банк поднял учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 16%.
По мнению регулятора, более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции.
Это повышение ставки стало третьим подряд.
Как сообщалось, 27 октября 2017 года НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. В декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.
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