В Хмельницком подожгли Сбербанк

В центре Хмельницкого во вторник, 30 января, неизвестные подожгли филиал Сбербанка России.

По словам очевидцев, неизвестные пытались поджечь двери помещения.

Как сообщили спасатели, профессиональная помощь пожарных даже не понадобилась – огонь удалось потушить подручными средствами.

“Неизвестный бросил что-то похожее на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник, наверное, охранник. Он и погасил огонь”, – рассказали спасатели.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.