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Футбольные клубы мира потратили более 6,3 млрд долларов на трансферы в 2017 году

Футбольные клубы мира потратили более 6,3 млрд долларов на трансферы в 2017 году

ФИФА опубликовала доклад, касающийся мировых трансферов за 2017 год.

Сумма, которую потратили все клубы мира вместе взятые составила более 6,37 млрд долларов. Это на 32,7% больше, чем в 2016 году.

Общее количество трансферов равняется 15 624, это на 6,8% больше, чем годом ранее. Только в 15,8% случаев за трансферы футболистов была уплачена компенсация, остальные переходы были бесплатными.

Около 67% от общей суммы трансферов пришлось на топ-50 клубов мира.

Напомним, летом минувшего года форвард сборной Бразилии Неймар подписал контракт с французским ПСЖ.

Соглашение с экс-лидером каталонской “Барселоны” рассчитано до июля 2022 года, а сумма трансфера составила 222 миллиона евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта – именно эта сумма была прописана в его соглашении.

Это рекордная сумма трансфера в истории мирового футбола. Ранее это статус был у сделки “Ювентуса” и МЮ по Полю Погба (105 млн евро).

По материалам Зеркало Недели
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