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Из ПАО «Энергобанк» 15,7 млн долл. США выведены через счет в Вank Frick & Co

Из ПАО «Энергобанк» 15,7 млн долл. США выведены через счет в Вank Frick & Co

Проведение фиктивных операций кредитования под ценные бумаги подконтрольных владельцам предприятий, вывод средств через корреспондентский счет в Bank Frick & Со (Лихтенштейн), неправомерное обременение в пользу отдельных клиентов принадлежащего банка ценного недвижимого имущества – манипуляции с активами, которые проводились владельцами и руководителями ОАО «ЭНЕРГОБАНК» в то время, когда его финансовое состояние угрожало интересам вкладчиков и кредиторов.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования.

Фонд гарантирования сообщает, что бывшие владельцы и должностные лица ПАО «ЭНЕРГОБАНК», злоупотребляя служебным положением, завладели средствами банка на общую сумму 561,37 млн грн путем предоставления кредитов подконтрольным юридическим лицам с признаками фиктивности на приобретение необеспеченных и неликвидных ценных бумаг других, подконтрольных бывшему владельцу банка компаний. По этим фактам сейчас идет досудебное расследование в уголовном производстве по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

После введения в ПАО «ЭНЕРГОБАНК» временной администрации физические лица, в пользу которых были заключены договоры ипотеки, обратили взыскание на недвижимое имущество. В дальнейшем некоторые объекты были отчуждены в пользу третьих лиц. Сейчас судебные процессы в отношении недвижимого имущества продолжаются, однако вернуть его в собственность банка не удалось. Хотя указанная высоколиквидная недвижимость и включена в ликвидационную массу банка, продать ее с целью расчетов с кредиторами банка в настоящее время юридически невозможно.

По материалам Finance.UA
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