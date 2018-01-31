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В Турции впервые купили футболиста за биткоины

В Турции впервые купили футболиста за биткоины

Новые веяния с криптовалютой добрались и до футбола. Впервые в истории трансфер футболиста был осуществлен за криптовалюту. Об этом сообщает FutbolArena в своем Twitter.

Турецкий любительский клуб “Арунустаспор” купил игрока Омера Фарука Кироглу за биткоины.

Часть от суммы трансфера, выплаченная наличными, составила 2500 лир. Остаток турецкий клуб заплатил биткоинами в размере 0,0524, что, по нынешнему курсу, приблизительно равняется €440.

Футболист подписал контракт до конца сезона.

“Мы сделали это первыми у нас в стране и во всем мире. Если о трансферах профессиональных клубов говорят на телевидении, то о любителях – мы первые. И мы этим гордимся”, – сказал президент клуба Халдун Шехит.

“Для меня это впервые, я – первый в мире. Я делаю что-то новое, как говорит мой президент, я открыт для инноваций, и я хочу быть полезным для обеих сторон”, – добавил Омер Фарук Кироглу.

По материалам СТРАНА.UA.
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