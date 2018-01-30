В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"

На заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения, который предусматривает переименование станции и линии Киевского метрополитена.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
“Согласно проекту решения, предлагается переименовать станцию метро “Петровка” в “Почайна” – согласно названию речки “Почайна”, являющейся одной из древнейших в Киеве”, – говорится в сообщении.
Общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. К голосованию подключились 1932 человека. 73% из них поддержали переименование.
Также согласно документу, “Куреневско-Красноармейская” линия столичной подземки может получить новое название “Оболонско-Теремковская”.
Существующее название отражает лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия “Красноармейская” — перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции “Красноармейская” в “Дворец Украина” в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.
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