Максимальные ставки по депозитам. Лидеры меняются

Банки еще не успели отреагировать на повышение учетной ставки НБУ. Последние две недели они продолжили снижать максимальную стоимость своих депозитов. Некоторые даже решили перестраховаться и снизили ставки «с запасом».

Во второй половине января банки продолжили заниматься своим любимым делом – снижать доходность вкладов физлиц. Тенденция коснулась и гривневых, и валютных депозитов.

Банк Форвард долгое время возглавлял наш рэнкинг самых щедрых банков, предлагая самую высокую максимальную ставку по годовым гривневым вкладам. Отрыв был значительный: Форвард в среднем платил на 1% больше, чем его конкуренты. С момента публикации последнего обзора «Минфина», Банк Форвард снизил максимальную ставку по 12-месячным вкладам на 2% и уступил лидерство Таскомбанку. Теперь Форвард – третий в десятке самых щедрых.



Мегабанк в прошлом обзоре занимал 3-е место в десятке самых щедрых банков. Но недавно он снизил максимальную ставку на 0,5% и опустился на пятое место.

А-Банк был в этом списке четвертым. Однако в январе он уменьшил максимальную доходность по годовым вкладам в гривне на 1,75% и вовсе выбыл из десятки самых прибыльных.

Во второй половине января ставки по гривневым депозитам снизил и Идея Банк. Снижение коснулось только вкладов на 6 и 3 месяца.

Доллар

До недавних пор Банк Форвард также был лидером и по прибыльности годовых долларовых вкладов. Но после того, как он снизил по ним ставку на 1,25%, банк выбыл из десятки самых прибыльных.

Мегабанк, занимавший в прошлом обзоре 4-е место в десятке, также уменьшил щедрость. Он снизил максимальную ставку по годовым вкладам в долларах на 0,5% и опустился на седьмое место.

А-Банк также подкорректировал доходность долларовых вкладов. Больше всего он урезал максимальную ставку по 6-месячным депозитам – на 0,3%.

Евро

Сбербанк продолжает предлагать высокие ставки по годовым вкладам в евровалюте.

Мегабанк в прошлом обзоре был вторым финучреждением по этому показателю. Теперь он уменьшил максимальную ставку на полпроцента и опустился на третье место.

Банк Марфин в прошлом обзоре занимал 4-е место по показателю доходности годовых вкладов в евровалюте. Во второй половине января он уменьшил максимальную ставку по ним на 0,4% и опустился на шестое место.

Методика

Депозиты отбирали для сравнения по двум критериям – срок и валюта. Смотрели только на вклады, доступные любому «человеку с улицы». Поэтому в обзоре не участвуют «социальные» вклады – пенсионные, студенческие, детские и т.д.

Для сравнения, не имели значения способ и частота выплаты процентов, возможность пополнения/снятия средств, досрочного расторжения депозитного договора и т.д.

Приведенные максимальные ставки включают бонусы за крупную сумму вклада, а также за оформление депозита онлайн. Такие надбавки доступны для широкого круга лиц, поэтому они показаны в обзоре.

Приведем пример. Банк Х предлагает клиентам 6 видов гривневых вкладов на 12 месяцев. Из них один пенсионный, еще один – детский. Последние два автоматически исключаются из обзора. Среди остальных четырех – вклады с выплатой процентов в конце срока и ежемесячно, депозит с возможностью пополнения, а также еще один – дает клиенту право досрочно расторгнуть договор. «Минфин» смотрит и сравнивает ставки по всем этим 4 видам вкладов. Каждый из них предусматривает надбавку 0,5% за размещение депозита на сумму от 500 000 грн. Но только две программы гарантируют бонус 0,5% к стандартной ставке за оформление вклада онлайн. С учетом всех возможных надбавок максимальная ставка – 18% – получается по вкладу с выплатой процентов в конце срока. Именно она и будет указана в таблице.

Алексей Рябуха

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