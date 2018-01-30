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Максимальные ставки по депозитам. Лидеры меняются

Максимальные ставки по депозитам. Лидеры меняются

Банки еще не успели отреагировать на повышение учетной ставки НБУ. Последние две недели они продолжили снижать максимальную стоимость своих депозитов. Некоторые даже решили перестраховаться и снизили ставки «с запасом».

Во второй половине января банки продолжили заниматься своим любимым делом – снижать доходность вкладов физлиц. Тенденция коснулась и гривневых, и валютных депозитов.

Банк Форвард долгое время возглавлял наш рэнкинг самых щедрых банков, предлагая самую высокую максимальную ставку по годовым гривневым вкладам. Отрыв был значительный: Форвард в среднем платил на 1% больше, чем его конкуренты. С момента публикации последнего обзора «Минфина», Банк Форвард снизил максимальную ставку по 12-месячным вкладам на 2% и уступил лидерство Таскомбанку. Теперь Форвард – третий в десятке самых щедрых.


Мегабанк в прошлом обзоре занимал 3-е место в десятке самых щедрых банков. Но недавно он снизил максимальную ставку на 0,5% и опустился на пятое место.

А-Банк был в этом списке четвертым. Однако в январе он уменьшил максимальную доходность по годовым вкладам в гривне на 1,75% и вовсе выбыл из десятки самых прибыльных.

Во второй половине января ставки по гривневым депозитам снизил и Идея Банк. Снижение коснулось только вкладов на 6 и 3 месяца.

Доллар

До недавних пор Банк Форвард также был лидером и по прибыльности годовых долларовых вкладов. Но после того, как он снизил по ним ставку на 1,25%, банк выбыл из десятки самых прибыльных.

Мегабанк, занимавший в прошлом обзоре 4-е место в десятке, также уменьшил щедрость. Он снизил максимальную ставку по годовым вкладам в долларах на 0,5% и опустился на седьмое место.

А-Банк также подкорректировал доходность долларовых вкладов. Больше всего он урезал максимальную ставку по 6-месячным депозитам – на 0,3%.

Евро

Сбербанк продолжает предлагать высокие ставки по годовым вкладам в евровалюте.

Мегабанк в прошлом обзоре был вторым финучреждением по этому показателю. Теперь он уменьшил максимальную ставку на полпроцента и опустился на третье место.

Банк Марфин в прошлом обзоре занимал 4-е место по показателю доходности годовых вкладов в евровалюте. Во второй половине января он уменьшил максимальную ставку по ним на 0,4% и опустился на шестое место.

Методика

Депозиты отбирали для сравнения по двум критериям – срок и валюта. Смотрели только на вклады, доступные любому «человеку с улицы». Поэтому в обзоре не участвуют «социальные» вклады – пенсионные, студенческие, детские и т.д.

Для сравнения, не имели значения способ и частота выплаты процентов, возможность пополнения/снятия средств, досрочного расторжения депозитного договора и т.д.

Приведенные максимальные ставки включают бонусы за крупную сумму вклада, а также за оформление депозита онлайн. Такие надбавки доступны для широкого круга лиц, поэтому они показаны в обзоре.

Приведем пример. Банк Х предлагает клиентам 6 видов гривневых вкладов на 12 месяцев. Из них один пенсионный, еще один – детский. Последние два автоматически исключаются из обзора. Среди остальных четырех – вклады с выплатой процентов в конце срока и ежемесячно, депозит с возможностью пополнения, а также еще один – дает клиенту право досрочно расторгнуть договор. «Минфин» смотрит и сравнивает ставки по всем этим 4 видам вкладов. Каждый из них предусматривает надбавку 0,5% за размещение депозита на сумму от 500 000 грн. Но только две программы гарантируют бонус 0,5% к стандартной ставке за оформление вклада онлайн. С учетом всех возможных надбавок максимальная ставка – 18% – получается по вкладу с выплатой процентов в конце срока. Именно она и будет указана в таблице.

Алексей Рябуха

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По материалам Минфин Украины
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