Получить транш МВФ до весны уже нереально – НБУ

Украина уже не успеет получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) в первом квартале 2018 года.

Об этом в интервью “Сегодня” заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

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“Официальный прогноз, который мы делали в октябре, – что Украина получит в 2018 году два транша, в первом и в третьем квартале. Но сейчас говорить о первом квартале – уже не реалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры. Да и в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что все зависит от того, будут ли приняты законы”, – подчеркнул Сологуб.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина выполнила 80% требований Фонда, а потому транш МВФ может поступить в страну уже в апреле 2018 года. В целом же Нацбанк ожидает поступления в Украину около 2 млрд долларов от МВФ в этом году.

Сологуб подчеркнул, что сотрудничество Украины с МВФ остается крайне важным для экономики.