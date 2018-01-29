Украина получит 1,9 миллиарда долларов от МВФ в течение года - Fitch

Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около 1,9 миллиарда долларов в течение 2018 года.

Так считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

“Постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым для обеспечения доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах”, – сказано в сообщении.

Также в Fitch отметили, что выдвижение действующего руководителя Национального банка Якова Смолия на эту должность на постоянной основе должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости политики регулятора.

По оценкам агентства, повышение Нацбанком учетной ставки свидетельствует о том, что регулятор по-прежнему сосредоточен на устойчивом снижении инфляции в рамках запланированного перехода к таргетированию инфляции.

Напомним, во время встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

После встречи Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Как сообщалось, Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества, вероятно, прекратится.

Ранее министр финансов заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.