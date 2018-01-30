Через схемы из "Смартбанка" было выведено 391,3 млн грн - ФГВФЛ

В конце октября 2015 года банком был выдан кредит на сумму 51,3 млн грн. Согласно заключенному договору залога, в обеспечение по кредиту были переданы товары в обороте – зерновые культуры урожая 2015 года, которые должны были находиться на хранении на зерновом складе. Впрочем, после отнесения банка к категории неплатежеспособных при проверке предмета залога, было установлено, что залоговое имущество на зерновом складе отсутствует. Более того, данный склад (элеватор), как выяснилось, был пуст с ноября 2015 г. и зерновых культур на хранении не было. Кредит фактически оказался бланковым, а заемщик, очевидно, предоставлял ложные (поддельные) документы.
Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.
Схема была реализована еще как минимум тремя заемщиками. В ноября 2015 года банк выдал кредит, задолженность по которому в дальнейшем превысила 82,4 млн грн, под залог производственного оборудования и товаров в обороте. Фактическое наличие обеспечения заемщик подтвердил, в частности, предоставленными договорами аренды склада, акта приема-передачи и договора хранения. Впрочем, уже после того, как банк перешел в управление Фонда, выяснилось, что помещения складов заемщиком никогда не использовались, а сами договоры аренды, хранения и т.д. – не заключались.
Аналогичная схема вывода средств из банка была реализована еще одним заемщиком: в залог по кредиту на сумму в 66,9 млн грн были переданы именные инвестиционные сертификаты. Указанные ценные бумаги были переданы заемщиком в залог банку по договору, и соответственно – заблокированы в пользу банка. И в день введения временной администрации была проведена операция по разблокированию ценных бумаг. При этом банк как залогодержатель какого-либо согласования на осуществление операции по переводу ценных бумаг не предоставлял. Подписи от имени банка на распоряжении о разблокировании и переводе ценных бумаг были подделаны. Кроме того, заемщиком также были предоставлены банку поддельные документы о праве собственности на четыре квартиры, которые были переданы в ипотеку банку. Фактически в ипотеку банку было передано чужое имущество.
По результатам выявленных фактов манипуляций с активами банка и вывода средств уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию ПУАО «Смартбанк» подано семь заявлений о совершении уголовных преступлений. Продолжается досудебное расследование.
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