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Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - Сологуб

Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - Сологуб

Курс доллара не является важнейшим экономическим показателем в Украине, поэтому через несколько лет стабильности население изменит отношение к валютным колебаниям и банковской системе. Такое мнение в интервью сайту Сегодня выразил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

Несмотря на то, что курс нацвалюты в Украине стал плавающим, а НБУ уже давно перешел к политике таргетирования инфляции, значение “цены на доллар” остается для населения очень важным сигналом.

“Обменный курс является лишь одной из составляющих экономической ситуации в стране. Причем даже не главной. Хотя люди гипертрофируют его значение, считая его главным. Не надо подменять понятие цены товаров, которые вы покупаете каждый день, ценой одной валюты, пусть даже самой важной для экономики страны”, – отметил Сологуб.

По его словам, для изменения отношения к курсу доллару украинцам понадобится несколько лет, прожитых без кризисов.

“Наша задача сегодня – обеспечить консистентную политику, чтобы Украина могла хотя бы 5-10 лет прожить без больших кризисов. Это очень сильно поменяет и отношение людей к гривне, и доверие к банковской системе. Инвесторы будут понимать, что они могут что-то планировать здесь на 10 лет вперед. Люди вновь начнут активно открывать гривневые депозиты. И это ключевая задача, которую мы должны выполнить в ближайшее время”, – подчеркнул замглавы НБУ.

По материалам Сегодня
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