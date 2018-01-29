Порошенко одобрил допуск иностранных военных в Украину: подписан указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №7428 о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в военных учениях в 2018 году,
На сайте парламента указано, что закон возвращен в парламент с подписью президента.
Согласно документу, в Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения “Рэпид Трайдент – 2018”, украинско-американские учения “Си Бриз – 2018”, многонациональные учения “Светлая Лавина – 2018”, многонациональные учения “Чистое Небо – 2018” и украинско-румынские учения “Ривериан – 2018”.
Законопроектом предусмотрено, что многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в с. Старичи Яворовского района Львовской области на протяжении всего года. В них будет участвовать в общей сложности 13 тыс. военнослужащих и 16 самолетов и вертолетов: 10 тыс. военных от Вооруженных сил Украины, по 1,5 тыс. военных от вооруженных сил США и других стран-членов НАТО, 10 самолетов и вертолетов от ВСУ и по 3 – от вооруженных сил США и стран НАТО.
Украинско-американские учения “Рэпид Трайдент – 2018” пройдут в том же центре в промежутке с июня по ноябрь и будут длиться до 16 суток. От ВСУ в них будут участвовать до 2 тыс. военных с вооружением и военной техникой и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 10 тыс. военных и до 10 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО – столько же.
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