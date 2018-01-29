Рост безналичных расчетов приблизит Украину к ведущим стандартам - НБУ

Нацбанк поддерживает проект постановления Кабмина Украины “Об утверждении требований к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Этот документ (проект постановления Кабмина “Об утверждении требований к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)” — ред.) будет способствовать обеспечению права украинцев на свободный выбор способа оплаты и широкому развитию платежной инфраструктуры. Его нормы обязывают продавцов товаров и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность розничных безналичных расчетов за товары или услуги. Безналичная оплата обеспечивает удобство, скорость и надежность обслуживания. Кроме того, для клиента безналичные расчеты являются безопасными, а для государства – прозрачными, а также дают возможность оптимизировать затраты на наличный оборот», – говорится в сообщении.

Национальный банк уверен, что консолидированная и последовательная государственная политика даст возможность увеличить долю безналичных расчетов и расширить инфраструктуру обслуживания электронных платежных средств в Украине. Это приблизит нашу страну к стандартам жизни развитых стран, побудит к активному развитию современных сервисов и технологий, ускорит снижение масштабов теневой экономики, будет способствовать обеспечению стабильной работы банковской системы.