Рева объяснил, когда в Украине должны повысить пенсионный возраст

На данный момент в Украине нет причин повышать пенсионный возраст, так как дефицит Пенсионного фонда сейчас больше вызван теневой экономикой и неуплатой налогов, чем демографией.
Об этом в интервью “Обозревателю” заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
“Вот когда мы вытащим людей из “тени” по максимуму – так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: “Стоп! Больше резервов нет”. Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть – будем смотреть”, – отметил Рева.
Министр подчеркнул, что повышение пенсионного возраста бессмысленно, пока украинцы живут меньше, чем европейцы, и не платят налоги.
Напомним, ранее Рева отмечал, что уровень теневой занятости в 2017 году сократился на 8%. По подсчетам Минсоцполитики, количество занятых в теневой экономике уменьшилось почти на 300 тысяч лиц, а в результате инспекций в 2017 году 700 работодателей оформили трудовые отношения с сотрудниками.
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