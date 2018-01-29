Рева объяснил, когда в Украине должны повысить пенсионный возраст

На данный момент в Украине нет причин повышать пенсионный возраст, так как дефицит Пенсионного фонда сейчас больше вызван теневой экономикой и неуплатой налогов, чем демографией.

Об этом в интервью “Обозревателю” заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

“Вот когда мы вытащим людей из “тени” по максимуму – так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: “Стоп! Больше резервов нет”. Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть – будем смотреть”, – отметил Рева.

Министр подчеркнул, что повышение пенсионного возраста бессмысленно, пока украинцы живут меньше, чем европейцы, и не платят налоги.

Напомним, ранее Рева отмечал, что уровень теневой занятости в 2017 году сократился на 8%. По подсчетам Минсоцполитики, количество занятых в теневой экономике уменьшилось почти на 300 тысяч лиц, а в результате инспекций в 2017 году 700 работодателей оформили трудовые отношения с сотрудниками.

Справка Finanace.ua:

Пенсионная реформа в Украине начала работать с осени 2017 года.