В России к ЧМ-2018 по футболу мошенники запускают сеть фальшивых банкоматов - СМИ

Во время чемпионата мира по футболу в России злоумышленники могут установить в местах проведения матчей фальшивые банкоматы.

ЦБ опубликовал для россиян и банков рекомендации “в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года”. Но они учитывают не все риски, указывают собеседники издания в правоохранительных органах. По их словам, проблемой может стать установка фиктивных банкоматов во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками.

“Наши жители, как правило, пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве. Приезжим же отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно”, – отмечает один из них.

Фальшивые банкоматы собираются из подержанных. Их стоимость составляет от 10 до 100 тыс. рублей.

Фиктивное устройство может мимикрировать под банкомат известного банка. После того, как клиент вставляет в банкомат карту и вводит пин-код, чтобы снять деньги, на экране появляется сообщение об отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные карты.

“ЦБ рекомендует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах – учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах”, – отмечает издание. Но это не дает полной гарантии безопасности. Вернуть похищенные с помощью фальшивого банкомата средства практически невозможно.