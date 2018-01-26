В Киеве грабители вынесли из ресторана фермы для майнинга

Вчера в Киеве было совершено разбойное нападение на ресторан. В результате нападения грабители завладели оборудованием для майнинга криптовалют.

Нападение произошло вечером. Трое неизвестных мужчин зашли в ресторан в центре столицы через черный ход. В подсобном помещении они, угрожая оружием, заставили работников заведения лечь на пол. После чего грабители забрали оборудование для майнинга на сумму более 30 000 долларов и скрылись в неизвестном направлении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК Украины — разбой.