Украина стала в худшей в Европе по уровню свободы человека (инфографика)

Украина заняла 132-е место из 159 в рейтинге стран по уровню свободы человека. В стране показатель составил 5,95 из 10. Соответствующее исследование опубликовал центр Cato Institute, работу провели совместно с Fraser Institute, Liberales Institut. Авторы – Ян Васкуез и Таня Порчник.
Индекс свободы человека базируется на большом количестве показателей и охватывает личную, гражданскую и экономическую свободу. В исследовании свобода трактуется как отсутствие принудительных ограничений. Доклад представляет результаты анализа 79 показателей в таких сферах, как верховенство закона, безопасность, передвижение, религия, гражданское общество, размер правительства, информация, право собственности, свобода торговли на международном уровне, регулирование кредита, труда и бизнеса, передает 112.ua.
В результате исследования Украины индекс персональной свободы составил 6,53 из 10, а экономической свободы – 5,38. Так, с первым показателем Украина заняла 99 место в рейтинге, со вторым – 149-е. Средние цифры представлены как 5,95 и 132-е место в рейтинге из 159 позиций.
Самые низкие показатели – в графе “Инфляция за последний год” – 0,3 из 10, а также “свобода владеть иностранной валютой” – 0.
Ситуация со свободой человека в Украине была на более высоком уровне ранее, в частности в 2011-2013 годах. Потом позиция страны в рейтинге резко снизилась.
Отметим, в первую десятку рейтинга вошли такие страны, как Швейцария, Гонконг, Новая Зеландия, Ирландия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Великобритания.
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