Межбанк: доллар уронили продажи СКВ ради подорожавших активов в нацвалюте

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 12,02 коп., на торгах пятницы укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 28,5486 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 января с уровней предыдущего закрытия 28,67/28,70 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,56/28,60 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45.

С 10.45 коррекция цены безналичного доллара возобновилась, уронив СКВ до 28,55/28,57, а спустя 20 минут СКВ уже пребывала на отметке 28,54/28,57 UAH/USD.

После незначительного перерыва, с 11.35 «медвежий» тренд «американца» был пролонгирован: 28,52/28,54, а через 40 минут доллар уже осваивал отметку 28,51/28,53 UAH/USD.

На обеденный перерыв около 13.00 межбанк ушел на цифре 28,51/28,53 UAH/USD.

С 13.40 поэтапная коррекция на пустеющем рынке довела цену доллара до уровня 28,475/28,500 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.

Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.

На цифре 28,475/28,500 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,5000 / 28,5300

евро – 35,5103/ 35,5443

российский рубль – 0,5153 / 0,5112

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2430 / 1,2431

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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