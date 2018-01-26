В криптовалюту Telegram вложатся ключевые инвесторы Кремниевой долины - источник

Три ключевых венчурных фонда Кремниевой долины – Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital – вложили по 20 миллионов на предварительном этапе ICO Telegram.
Об этом говорят источники Financial Times, пишет ЭП.
20 миллионов долларов – минимальная сумма инвестиций, заявленная в ходе предварительной продажи.
Эти фонды на ранней стадии инвестировали во все современные техногиганты, включая Amazon, Google, Apple, Twitter, Instagram, Youtube и т.д.
Сбор заявок на предварительную продажу токенов завершен, при этом переподписка была гигантская – при объеме предложения в 850 млн долларов, мессенджер получил заявки на 3,8 млрд долларов.
В результате Telegram отказывал многим инвесторам из-за огромного спроса. Все одобренные для предварительного ICO платежи должны быть проведены до 1 февраля.
На фоне ажиотажа вокруг ICO проекта Павла Дурова появился рынок перепродажи токенов: фонды, которым удалось получить доступ к размещению, предлагали перекупить свои лоты на 30-40% дороже.
Ранние инвесторы покупали Gram (так называют токены Telegram) по 0,3 доллара. В дальнейшем цена будет расти от 1,45 до 3,5 доллара.
Второй этап ICO пройдет в марте, его объем оценивается еще в 1,2 млрд долларов.
ICO Telegram станет крупнейшим в истории. Его цель – привлечь деньги для создания собственной платежной системы на блокчейне Telegram Open Network (TON), которая, по замыслу компании, составит конкуренцию Visa и MasterCard.
Напомним, в середине декабря 2017 года Дуров дал большое интервью Bloomberg, в котором рассказал, что около четырех лет назад купил две тысячи биткоинов по цене 750 долларов за штуку (весь пакет обошелся ему в 1,5 млн долларов).
Саму криптовалюту Дуров назвал “цифровым золотом”, отметив, что относится к ней оптимистично.
В августе он отмечал, что с появлением криптовалюты у мировой финансовой системы впервые за 70 лет “появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор, по сути, собирают дань со всех стран”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3492 18
В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому законуВчера, 10:45 - 1839 9
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3857 9
Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблокиВчера, 14:45 - 426 6
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3947 6
Межбанк: доллар обвалилсяВчера, 11:35 - 15940 3
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3947 6
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3857 9
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3492 18
Сорос в Давосе высказался о криптовалютахВчера, 11:00 - 2165
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)Вчера, 15:10 - 239
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon HeavyПозавчера, 11:35 - 818
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1240 1
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2510 2
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 3250 7
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Получаем дивидендыФондовий ринок
Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...Обговорення статей