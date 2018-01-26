В криптовалюту Telegram вложатся ключевые инвесторы Кремниевой долины - источник

Три ключевых венчурных фонда Кремниевой долины – Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital – вложили по 20 миллионов на предварительном этапе ICO Telegram.

Об этом говорят источники Financial Times, пишет ЭП.

20 миллионов долларов – минимальная сумма инвестиций, заявленная в ходе предварительной продажи.

Эти фонды на ранней стадии инвестировали во все современные техногиганты, включая Amazon, Google, Apple, Twitter, Instagram, Youtube и т.д.

Сбор заявок на предварительную продажу токенов завершен, при этом переподписка была гигантская – при объеме предложения в 850 млн долларов, мессенджер получил заявки на 3,8 млрд долларов.

В результате Telegram отказывал многим инвесторам из-за огромного спроса. Все одобренные для предварительного ICO платежи должны быть проведены до 1 февраля.

На фоне ажиотажа вокруг ICO проекта Павла Дурова появился рынок перепродажи токенов: фонды, которым удалось получить доступ к размещению, предлагали перекупить свои лоты на 30-40% дороже.

Ранние инвесторы покупали Gram (так называют токены Telegram) по 0,3 доллара. В дальнейшем цена будет расти от 1,45 до 3,5 доллара.

Второй этап ICO пройдет в марте, его объем оценивается еще в 1,2 млрд долларов.

ICO Telegram станет крупнейшим в истории. Его цель – привлечь деньги для создания собственной платежной системы на блокчейне Telegram Open Network (TON), которая, по замыслу компании, составит конкуренцию Visa и MasterCard.

Напомним, в середине декабря 2017 года Дуров дал большое интервью Bloomberg, в котором рассказал, что около четырех лет назад купил две тысячи биткоинов по цене 750 долларов за штуку (весь пакет обошелся ему в 1,5 млн долларов).

Саму криптовалюту Дуров назвал “цифровым золотом”, отметив, что относится к ней оптимистично.

В августе он отмечал, что с появлением криптовалюты у мировой финансовой системы впервые за 70 лет “появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор, по сути, собирают дань со всех стран”.